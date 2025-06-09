В Псковской области выросло производство мяса

13:33, 09 июня 2025, ПАИ

На Северо-Западе увеличилось производство мяса и молока. Это произошло благодаря расширению и обновлению оборудования на фермах округа, сообщается в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Темпы роста производства в отрасли в первом квартале этого года превысили общероссийские.

«Производство мяса в первом квартале этого года на Северо-Западе выросло по сравнению с предыдущим кварталом за счет свинины. Свинокомплексы в Псковской и Новгородской областях восстановили производство после вспышек болезней животных. Кроме того, крупное сельхозпредприятие макрорегиона нарастило выпуск свинины из-за высокого внешнего спроса», – сообщил управляющий отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Андрей Токарев.

Производство сырого молока в макрорегионе увеличилось за счет повышения продуктивности молочного стада, а также ввода новых мощностей. Этому способствовали и меры государственной поддержки отрасли в регионах. В результате рост цен на молочную и мясную продукцию в первом квартале этого года замедлился относительно предыдущего. В Псковской области продолжили снижаться цены на яйца, в том числе за счет увеличения их выпуска на птицефабриках Северо-Запада.

При подготовке доклада «Региональная экономика» использовались данные опроса предприятий (в мае в нем приняли участие свыше 12 тысяч предприятий, в том числе 160 предприятий Псковской области), а также результаты анализа широкого спектра статистики и мнений экспертов. Эти сведения Банк России учитывает в том числе при принятии решения по ключевой ставке.