Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2025» стартует 10 июля

13:39, 09 июня 2025, ПАИ

Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2025» пройдёт в Пустошкинском районе с 10 по 20 июля, сообщили ПАИ в СКО «Русь».

В программе фестиваля состязания «Иван Купала», «Рельеф и гидрография», а также всероссийские соревнования «Русь». Всего за 10 дней планируется провести семь стартов и четыре тренировки.

На месте проведения общий перепад высот 55 метров, а средние перепады на одном склоне – от 10 до 35 метров. Имеются небольшие верховые болота. Растительность хорошей и средней проходимости. Лес преимущественно хвойный. Сосновый бор с видимостью более 30 метров и практически не снижающий скорости. Грунт преимущественно песчаный, покрытый мхом.

Откроют фестиваль соревнования «Иван Купала». 10 июля пройдут тренировки и регистрация спортсменов, 11 и 12 июля – забеги «кросс-классика», а 13 июля – «кросс-лонг».

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