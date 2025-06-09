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Спорт

Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2025» стартует 10 июля

Фестиваль спортивного ориентирования «Алоль-2025» пройдёт в Пустошкинском районе с 10 по 20 июля, сообщили ПАИ в СКО «Русь».

Фото: группа «Псков, ориентирование, фото» в соцсети «ВКонтакте»

В программе фестиваля состязания «Иван Купала», «Рельеф и гидрография», а также всероссийские соревнования «Русь». Всего за 10 дней планируется провести семь стартов и четыре тренировки.

На месте проведения общий перепад высот 55 метров, а средние перепады на одном склоне – от 10 до 35 метров. Имеются небольшие верховые болота. Растительность хорошей и средней проходимости. Лес преимущественно хвойный. Сосновый бор с видимостью более 30 метров и практически не снижающий скорости. Грунт преимущественно песчаный, покрытый мхом.

Откроют фестиваль соревнования «Иван Купала». 10 июля пройдут тренировки и регистрация спортсменов, 11 и 12 июля – забеги «кросс-классика», а 13 июля – «кросс-лонг».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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