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Общество

19 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

19 единиц оружия и 22 патрона изъяли росгвардейцы в Псковской области с 2 по 8 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

На прошлой неделе в регионе провели 45 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, по результатам которых выявили девять административных правонарушений.

Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, пояснили в Росгвардии. Несоблюдение установленных правил хранения и ношения оружия влечёт как административную, так и уголовную ответственность, а также изъятие оружия и аннулирование всех имеющихся разрешений на право хранения и ношения оружия, заключили в пресс-службе.

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