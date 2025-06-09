Церемония открытия чемпионата России по воздухоплаванию состоялась в Великих Луках

15:56, 09 июня 2025, ПАИ

Церемония открытия 30-го чемпионата России по воздухоплаванию, который пройдёт в рамках Международной встречи воздухоплавателей, состоялась в Великих Луках сегодня, 9 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»



Фото: телеграм-канал «Воздухоплавание / Великие Луки»











Мероприятие собрало лучших пилотов со всей страны и гостей из ближнего зарубежья.

Директор Международной встречи Владимир Орлов подчеркнул полную готовность к проведению соревнований и объявил минуту молчания в память о погибшем в зоне СВО пилоте из Крыма Денисе Володине. Также к спортсменам обратился президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло. Слово предоставили и главному судье соревнований, спортивному директору Евгению Чубарову.

Особенно торжественным моментом стало внесение флага Федерации воздухоплавательного спорта России, это право предоставили прославленному спортсмену, великолучанину Сергею Виноградову – последнему чемпиону России XX века и первому трехкратному чемпиону XXI века. Флаг был передан потомственному аэронавту Евгению Кравченко, который вместе с судьей-измерителем Дмитрием Ивановым произнес клятву спортсмена и судьи.

После официальной части состоялась творческая постановка, а также прошли выступления с участием коллектива «Жемчужина», артистов воздушной акробатики и вокалистки Варвары Архиповой.

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