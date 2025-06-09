В голосовании за благоустройство в Кунье лидирует проект по реставрации памятника Ленину

16:10, 09 июня 2025, ПАИ

В голосовании за благоустройство в Кунье лидирует проект по реставрации памятника Ленину, сообщает газета «Пламя».

Рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершается 12 июня. Отдать свой голос можно через сайт «Госуслуги» и с помощью волонтеров. В РКЦ, где сейчас расположился волонтерский штаб, можно обращаться с 9:00 до 18:00.

«Свое мнение о том, какой объект необходимо привести в порядок в первую очередь, высказали уже более двух тысяч человек. Уже сейчас понятно, что в 2026 году преображение ждет памятник вождю революции, установленный в центре поселка Кунья», – сообщает газета.

В прошлом году, например, за активность в голосовании Куньинский район получил 400 тысяч рублей из регионального бюджета. На эти деньги установлено новое ограждение в детском саду «Лучик».

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.