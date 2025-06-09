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«В чём-то недоработал»: великолукский воздухоплаватель – о своём серебре на стартах в Великом Новгороде

О своей серебряной медали на всероссийских соревнованиях по воздухоплаванию в Великом Новгороде рассказал великолукский аэронавт Сергей Никитин в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Сергей Никитин. Фото: Luki-News

«Со второго полёта взял лидерство и продержался там до финала, где меня в последнем полёте на несколько очков опередил пилот из Тулы. Молодец, это спорт. Сумел вырвать победу. В чём-то, значит, я недоработал», – отметил Никитин.

Также он добавил, что зона для полёта в Великом Новгороде была и простая, и сложная. «Там достаточное количество полей, которые позволяют взлететь и совершить посадку. Полёты там стараются проводить над городом. Трудность в этом году была, там практически не работает GPS. Мы привыкли пользоваться GPS, воздухоплавателям это облегчает навигацию, условия пилотирования. Хотя у меня довольно большой опыт полётов без навигации», – сказал пилот.

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