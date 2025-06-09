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Общество

Остаются последние дни до завершения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства

Остаются последние дни до завершения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит до 12 июня на сайте.

  • ФКГС
    Фото: ПАИ
  • ФКГС
    Фото: ПАИ
  • ФКГС
    Фото: ПАИ
  • ФКГС
    Фото: ПАИ
  • ФКГС
    Фото: ПАИ

ФКГС проводится с 2017 года с целью повышения уровня комфорта городов и вовлечения жителей в решение вопросов развития городской среды. Проект реализуется по решению президента. «Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие», – отметил Владимир Путин.

ФКГС проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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