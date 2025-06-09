Остаются последние дни до завершения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства

17:31, 09 июня 2025, ПАИ

Остаются последние дни до завершения всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Голосование проходит до 12 июня на сайте.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









ФКГС проводится с 2017 года с целью повышения уровня комфорта городов и вовлечения жителей в решение вопросов развития городской среды. Проект реализуется по решению президента. «Нам нужно создать современную среду для жизни, преобразить наши города и посёлки. При этом важно, чтобы они сохранили своё лицо и историческое наследие», – отметил Владимир Путин.

ФКГС проходит в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».