Водоснабжение отключат сегодня на улице Николая Васильева в Пскове

10:29, 22 октября 2026, ПАИ

Временное отключение водоснабжения возможно на одной из улиц Пскова сегодня, 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в МП Пскова «Горводоканал».

Без воды сегодня могут остаться жители улицы Николая Васильева от дома № 24 до 2-го переулка Псковстроя.

Отключение связано с проведением ремонтных работ.