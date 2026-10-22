Водоснабжение отключат сегодня на улице Николая Васильева в Пскове
Временное отключение водоснабжения возможно на одной из улиц Пскова сегодня, 22 октября. Об этом ПАИ сообщили в МП Пскова «Горводоканал».
Без воды сегодня могут остаться жители улицы Николая Васильева от дома № 24 до 2-го переулка Псковстроя.
Отключение связано с проведением ремонтных работ.
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