Псков планируют украсить к Новому году до 15 декабря

10:52, 22 октября 2026, ПАИ

Украсить Псков к новогодним праздникам планируют до 15 декабря 2026 года. Об этом говорится в проекте контракта, опубликованном на сайте госзакупок.

На улицах разместят более 50 видов световых конструкций. Среди них будут светящиеся арки, в том числе 3D-арка «Кольцо» и арка «Ромб», а также тоннель из 12 арок. Кроме того, псковичи увидят светодиодные ели, световые фонтаны «Струи с эффектом бегущей капли» и «Лотос», композиции «Барышня», «Кавалер» и «Карета».

Внимание уделят и уличному декору на опорах освещения: в городе установят консоли «Падающая звезда», «Снегирь» и «Флаги». Также в Пскове появятся арт-объекты «Ангел», «Объёмная звезда», «Псков – город Рождества» и световые фигуры животных, включая медведя, оленя и зайца.

Демонтаж всех праздничных конструкций запланирован на период с 22 февраля по 7 марта 2027 года. При этом в документе отмечается, что администрация города может перенести работы на другие сроки.