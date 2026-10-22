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Общество

Псков планируют украсить к Новому году до 15 декабря

Украсить Псков к новогодним праздникам планируют до 15 декабря 2026 года. Об этом говорится в проекте контракта, опубликованном на сайте госзакупок.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

На улицах разместят более 50 видов световых конструкций. Среди них будут светящиеся арки, в том числе 3D-арка «Кольцо» и арка «Ромб», а также тоннель из 12 арок. Кроме того, псковичи увидят светодиодные ели, световые фонтаны «Струи с эффектом бегущей капли» и «Лотос», композиции «Барышня», «Кавалер» и «Карета».

Внимание уделят и уличному декору на опорах освещения: в городе установят консоли «Падающая звезда», «Снегирь» и «Флаги». Также в Пскове появятся арт-объекты «Ангел», «Объёмная звезда», «Псков – город Рождества» и световые фигуры животных, включая медведя, оленя и зайца.

Демонтаж всех праздничных конструкций запланирован на период с 22 февраля по 7 марта 2027 года. При этом в документе отмечается, что администрация города может перенести работы на другие сроки.

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