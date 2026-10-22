Спецпоказы фильма «Детская игра» пройдут в Музее истории оккупации Псковской области

10:37, 22 октября 2026, ПАИ

Спецпоказы документального фильма «Детская игра» пройдут в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Картину подготовил Государственный архив Псковской области к региональной памятной дате – Дню сожжённых деревень, который отмечается 22 октября. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Премьера состоится сегодня, 22 октября, в Доме молодёжи. Первыми зрителями станут студенты. Затем спецпоказы пройдут в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области. Губернатор пообещал поделиться ссылкой, чтобы фильм смогли увидеть как можно больше зрителей.

Герои фильма – дети, пережившие ужасы оккупации, издевательства нацистов и потерю родных. В основу сюжета легли три реальные истории выживших ребят из сожжённых деревень Монастырёк, Ланёва Гора и Большая Горушка, рассказанные через архивные документы, интервью и свидетельства очевидцев. Детским воспоминаниям противопоставлены записи из дневника немецкого офицера.

В годы оккупации на территории Псковской области было убито более 70 тысяч мирных жителей, с лица земли стёрты 5 082 деревни.