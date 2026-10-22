Как получать пенсию в 100 тысяч рублей, рассказала депутат Госдумы

10:56, 22 октября 2026, ПАИ

Чтобы увеличить будущую пенсию, нужно следить за количеством накопленных пенсионных баллов, официально оформлять трудовые отношения и рассмотреть программы долгосрочных сбережений. Об этом «Парламентской газете» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По данным опроса ВЦИОМ, в 2022 году россияне считали комфортной пенсию в 40 тысяч рублей. Сейчас желаемая сумма, как отмечается в публикации, выросла до 100 тысяч рублей.

Светлана Бессараб советует регулярно проверять сведения о пенсионных правах в личном кабинете на портале «Госуслуги» или на сайте Социального фонда России. Это позволяет оценить, на какую выплату можно рассчитывать, и при необходимости скорректировать свои планы.

Дополнительным источником дохода на пенсии может стать программа долгосрочных сбережений. Она позволяет формировать накопления при государственной поддержке. По словам депутата, участники также могут получать дополнительные бонусы от работодателей. Для самозанятых, работающих через цифровые платформы, предусмотрены механизмы содействия участию в программе.

Отдельное значение имеет официальная зарплата. Если часть дохода выплачивают «в конверте», с неё не перечисляют страховые взносы в полном объёме. В результате работник теряет не только часть будущих пенсионных прав, но и возможные выплаты по социальному страхованию, в том числе в связи с временной нетрудоспособностью.

При этом, по словам Светланы Бессараб, пенсия в 100 тысяч рублей и выше доступна прежде всего отдельным категориям граждан, в том числе космонавтам, Героям Советского Союза и России, Героям Социалистического Труда и Героям Труда России. В этот перечень также включили матерей-героинь, которым полагаются специальные меры пенсионного и социального обеспечения.

Депутат напомнила и о льготах для многодетных матерей. Женщины, воспитавшие троих детей до восьмилетнего возраста, могут выйти на пенсию на три года раньше установленного срока, четверых – на четыре года раньше. Матери пятерых детей, а также женщины, родившие двоих детей и работавшие в условиях Крайнего Севера, при соблюдении установленных условий имеют право на пенсию в 50 лет. За периоды ухода за третьим и последующими детьми начисляют по 5,4 пенсионного коэффициента за каждый полный год.

Отдельные гарантии предусмотрены и для предпенсионеров – граждан, которым до выхода на пенсию осталось пять лет, включая тех, кто имеет право на досрочное назначение выплаты. На федеральном уровне им доступны налоговые льготы на имущество и земельный участок, трудовые гарантии и два оплачиваемых дня в год для прохождения диспансеризации. В зависимости от региона могут действовать дополнительные меры поддержки, например компенсация проезда, помощь с зубопротезированием и льготы на оплату ЖКУ.