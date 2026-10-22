Две команды ПсковГУ вошли в число лучших студсоветов общежитий Северо-Запада

10:33, 22 октября 2026, ПАИ

Две команды Псковского государственного университета приняли участие в форуме студенческих советов общежитий Северо-Западного федерального округа «Общага». Встреча прошла в Петрозаводске и собрала активистов вузов со всего округа, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

ПсковГУ представляли студенческие советы общежитий на Инженерной, 8 и Карла Маркса, 1.

За три конкурсных дня участники прошли шесть испытаний, посетили образовательные лекции и присоединились к культурной программе. Они учились работать с микросообществами, разрешать конфликты и создавать комфортную среду для жизни и учёбы в общежитиях.

Помимо конкурсных заданий, форум стал площадкой для обмена опытом и знакомства с коллегами из других вузов. Участники ПсковГУ привезли новые идеи и практики, которые смогут использовать при разработке проектов для своих общежитий.