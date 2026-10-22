Две команды ПсковГУ вошли в число лучших студсоветов общежитий Северо-Запада
Две команды Псковского государственного университета приняли участие в форуме студенческих советов общежитий Северо-Западного федерального округа «Общага». Встреча прошла в Петрозаводске и собрала активистов вузов со всего округа, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
ПсковГУ представляли студенческие советы общежитий на Инженерной, 8 и Карла Маркса, 1.
За три конкурсных дня участники прошли шесть испытаний, посетили образовательные лекции и присоединились к культурной программе. Они учились работать с микросообществами, разрешать конфликты и создавать комфортную среду для жизни и учёбы в общежитиях.
Помимо конкурсных заданий, форум стал площадкой для обмена опытом и знакомства с коллегами из других вузов. Участники ПсковГУ привезли новые идеи и практики, которые смогут использовать при разработке проектов для своих общежитий.
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