Великолукский аэронавт Никитин: Цель – победить

17:53, 09 июня 2025, ПАИ

Одержать победу на Международной встрече воздухоплавателей хочет великолукский аэронавт Сергей Никитин. Об этом он заявил в программе «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

«Цель – победить. Минимум – надо выполнить норматив на звание мастера спорта. Кандидата в мастера спорта я получил ещё по итогам первых соревнований, в которых участвовал. Время прошло, а мастера спорта я так пока и не подтвердил», – отметил Никитин.

Великолучанин объяснил, что готовиться к соревнованиям ему помогает «Кубок Флаймонитора». «Каждый месяц объявляется спортивное задание, и пилот в течение месяца в свободное время может выполнить это задание, отправить отчёт в дирекцию этого кубка. Таким образом, раз в месяц стабильно отвлекаешься на подготовку», – резюмировал аэронавт.

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