О новых совместных проектах Пскова и Китая рассказала Кристина Кобызь

20:58, 09 июня 2025, ПАИ

Недавно делегация КНР посетила Псков. О культурных связях и новых совместных проектах Пскова и китайской стороны рассказала председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристины Кобызь в эфире программы «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

Кристина Кобызь отметила, что в 1992 году город Маньяна стал первым китайским городом-побратимом для Пскова. «Эти связи были очень интенсивными с самого начала. Врачи из наших двух стран и городов обменивались визитами, были проведены дни китайской кухни, и много других интересных мероприятий проводилось», – отметила гостья эфира.

По её словам, пандемия коронавируса внесла свои коррективы и некоторое время приезд делегаций не представлялся возможным. Однако после открытия границ мероприятия продолжились в офлайн-формате. Проводились фотовыставки: псковские фотохудожники представляли свои работы в Китае, а китайские мастера приезжали в Псков. В частности, был реализован совместный проект «Цвет белой стены».

Кристина Кобызь подчеркнула, что после последнего визита китайской делегации на Псковскую землю появились новые совместные проекты.

«Мы действительно договорились и дали зелёный свет новому интересному проекту, который будет объединять великие реки. Речь идёт о реках провинции Сычуань и о нашей матушке-Волге. Псков также станет участником – одним из городов, которые примут выставку работ китайских и русских художников с изображениями великих рек», – отметила она.

В 2026 году китайскую сторону и Псков ждёт интересная совместная выставка, отметила Кристина Кобызь.

«Что касается образовательного проекта, то мы его продолжаем и будем ждать китайских учителей, которые должны к нам приехать. Они будут проводить мероприятия и обучение китайскому языку в наших школах. Ребята хотят изучать китайский», – добавила гостья эфира.