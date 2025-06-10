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Происшествия

12 лет колонии получил петербуржец за производство наркотиков в Псковской области

Псковский областной суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к 12 годам лишения свободы, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области. Мужчина в составе организованной группы в нарколаборатории незаконно производил наркотики в особо крупном размере.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Псковской области.

Приговором суда он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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