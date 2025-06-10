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Великолучанин рассказал, как пролетел три страны на воздушном шаре

Опытом одного из своих полётов в Европе поделился великолукский аэронавт Сергей Никитин в передаче «Утро на Великой» на телеканале «Первый Псковский».

Сергей Никитин. Фото: Luki-News

«Особенно красиво летать над горами. Был у меня опыт полётов в Европе. Я взлетел в Австрии, приземлился в Италии и ещё в процессе полёта захватил кусочек Германии. По протяжённости полёт получился 200 километров. А машина за мной проехала практически 500, чтобы забрать после приземления», – рассказал великолучанин.

Он отметил, что полёты на воздушном шаре порой начинают надоедать. «Но как только ты летишь, становишься за горелку, усталость пропадает. Любим мы летать. Каждый полёт интересный и красивый. Воздухоплаватели летают утром и вечером – на рассвете и на закате. Где бы мы ни летали, природа нам всегда даёт потрясающие пейзажи», – сказал он.

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