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Культура

13 и 14 июня на органе в Печорах сыграет народный артист России

13 и 14 июня в 16:30 в кирхе святого Петра в Печорах состоятся два концерта органной музыки. Две разные программы для слушателей подготовит и исполнит народный артист России, солист Челябинской филармонии Владимир Хомяков. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами

В программе 13 июня Иоганн Себастьян Бах – прелюдия до минор BWV 546.1; Хоральная фантазия Schmücke dich, o liebe Seele BWV 654 («Укрась себя, блаженная душа»); фуга до минор BWV 546.2; пастораль BWV 590 (в 4 частях); трио-соната ми минор BWV 528 (в 3 частях); Хоральная прелюдия «Vater unser im Himmelreich» BWV 762 («Отче наш в Царстве Небесном»); прелюдия и фуга ля минор BWV 543.

14 июня в программе – Иоганн Себастьян Бах прелюдия до минор BWV 546.1; Петерис Васкс Viatore («Странник»); Иоганн Себастьян Бах прелюдия ре мажор BWV 532.1; Берт Маттер Хоральная фантазия Von Gott will ich nicht lassen («Не хочу, чтобы Бог оставил меня»); Иоганн Себастьян Бах Фантазия соль минор BWV 542.1; София Губайдулина «Светлое и темное»; Иоганн Себастьян Бах две прелюдии на хорал Wer nur den lieben Gott läßt walten BWV 691, 642 («Кто вверяет себя любящему Богу»); Владимир Хомяков «Июльская импровизация»; Иоганн Себастьян Бах – Давид Тимм Токката – самба ре минор.

Кирха находится в Печорах по адресу: улица Гагарина, 12а.

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