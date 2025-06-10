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Спорт

Гол «Луки-Энергии» вошёл в число лучших по итогам Кубка России

Гол футбольного клуба «Луки-Энергия» вошёл в число лучших по итогам прошедшего розыгрыша Кубка России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе команды.

Фото: Елена Костюкович

Мяч Данила Сподарца, забитый в сентябре прошлого года в третьем раунде Кубка России в ворота «Рязани», вошёл в двадцатку лучших по версии программы «Это футбол» и занял шестое место. «Часто бывает, что отчаянный прыжок вратаря делает гол только красивее. Но есть категория голов, красоты которым добавляет, когда вратарь стоит как вкопанный и глазами провожает мяч в сетку. Вот это как раз такой случай. Сподарец увидел – Сподарец исполнил. Шикарное попадание», – резюмировал ведущий программы, комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев.

Напомним, что по окончании сезона Данил Сподарец перешёл из великолукского коллектива в «Динамо-Вологду».

В рейтинг также попал ещё один гол, забитый на стадионе «Экспресс». В четвёртом раунде мяч в ворота великолучан дальним ударом забил бразилец Фернандес Насименто.

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