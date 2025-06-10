Стало известно, сколько мошенники украли денег у жителей Пскова с начала года

11:43, 10 июня 2025, ПАИ

124,5 млн рублей жители Пскова перевели мошенникам в этом году, сообщил начальник полиции УМВД России по городу Пскову полковник полиции Алексей Ильин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«В нынешнем году 124,5 млн рублей жители Пскова перевели мошенникам. Порядка 395 преступлений совершено в текущем году. Сейчас в июне тенденция к росту этих преступлений прослеживается. Особенно последние две недели. Суммы разные. В зависимости от наличия денег у человека. Обманывают страшно, под любым предлогом», – отметил Ильин.

Начальник полиции добавил, что один из жителей понёс ущерб в размере порядка четырёх миллионов рублей. «Часть своих денег, часть кредитов на него оформили. Обычно где-то треть средств – это свои накопления. Кредитные деньги – это основная масса», – подчеркнул полковник полиции.