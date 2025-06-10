Первое заседание общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в Пскове
Первое заседание общественного штаба при Общественной палате региона по наблюдению за выборами в Псковской области состоялось сегодня, 10 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
Председатель Общественной палаты Псковской области Александр Седунов подчеркнул важность слаженной работы Общественной палаты региона и избирательной комиссии в подготовке и проведении избирательных кампаний.
«Общественная палата совместно с избирательной комиссией Псковской области уже несколько лет ведёт активную деятельность по организации общественного наблюдения за выборами на территории региона», – отметил Седунов. Он вспомнил масштабные выборы 2024 года федерального и регионального уровней и выразил уверенность в успешной работе штаба в 2025 году.
В ходе заседания обсудили ключевые вопросы по старту работы общественного штаба по наблюдению за выборами, этапы подготовки к единому дню голосования, состав штаба и план подготовки общественных наблюдателей.
Особое внимание уделялось обеспечению эффективного общественного контроля за соблюдением избирательного законодательства и реализации избирательных прав граждан. Александр Седунов подчеркнул, что на каждом избирательном участке будет обеспечено присутствие общественных наблюдателей, подготовка которых проводится совместно с региональной избирательной комиссией.
«Координация совместных усилий, оперативное реагирование на сигналы с избирательных участков и работа горячей линии – ключевые элементы нашей работы», – добавил Седунов. Он также отметил важность взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями для обеспечения прозрачности и легитимности выборов.
Напомним, в Псковской области в ближайшее время стартуют 13 муниципальных выборных кампаний.
Отметим, что сегодня в 14:00 об этом в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) расскажет председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
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