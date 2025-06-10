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Общество

Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку о Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа», которую подготовила псковская команда. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

  • Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа»
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа»
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа»
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа»
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа»
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа»
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова
  • Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа»
    Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

«Сегодня принимаю участие в мероприятиях Российского исторического общества. Перед заседанием, которое проходит на площадке Центра культур НИЦ «Высшая школа экономики», презентовал председателю РИО Сергею Нарышкину, членам президиума и почётным гостям выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа». Её подготовила команда Псковской области. Подробности позже», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что в мае Михаил Ведерников возглавил совет регионального отделения Российского исторического общества.

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