Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку о Псковской области

11:32, 10 июня 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников презентовал в Москве выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа», которую подготовила псковская команда. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова



Фото: из Telegram-канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова













«Сегодня принимаю участие в мероприятиях Российского исторического общества. Перед заседанием, которое проходит на площадке Центра культур НИЦ «Высшая школа экономики», презентовал председателю РИО Сергею Нарышкину, членам президиума и почётным гостям выставку «Историческая память. Самоидентификация русского народа». Её подготовила команда Псковской области. Подробности позже», – отметил Михаил Ведерников.

Напомним, что в мае Михаил Ведерников возглавил совет регионального отделения Российского исторического общества.