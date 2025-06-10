Тротуар отремонтируют в сквере Пограничников в Пскове

11:34, 10 июня 2025, ПАИ

Покрытие у памятника в сквере Пограничников отремонтируют в Пскове. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этих работ.

Начальная цена контракта составляет 3 миллиона 187 тысяч рублей. Заказчиком выступает администрация города Пскова.

Заменить тротуарную плитку подрядчик должен до 21 июля 2025 года.

Напомним, что сквер, расположенный между улицей Труда и проспектом Энтузиастов, был заложен в начале 70-х годов прошлого столетия, когда началась застройка этого района города.

В конце 2020 года были завершены масштабные работы по его обновлению. В частности, была благоустроена территория возле памятника «Стражам границы». Там сделали и заасфальтировали дорожки, установили бордюрный камень, скамейки и урны.