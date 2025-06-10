Автомобиль врезался в ограждение на мосту в Локнянском районе
Автомобиль Ford Focus врезался в барьерное ограждение на мосту через реку Пузну у деревни Прискуха Локнянского района. После столкновения машину развернуло поперёк моста, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
65-летний водитель автомобиля отказался от госпитализации.
На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и дорожных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>