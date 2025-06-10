Автомобиль врезался в ограждение на мосту в Локнянском районе

11:51, 10 июня 2025, ПАИ

Автомобиль Ford Focus врезался в барьерное ограждение на мосту через реку Пузну у деревни Прискуха Локнянского района. После столкновения машину развернуло поперёк моста, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

65-летний водитель автомобиля отказался от госпитализации.

На месте работают пожарные, сотрудники Госавтоинспекции, скорой помощи и дорожных служб. Обстоятельства происшествия выясняются.