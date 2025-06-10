Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня
Порядок прохода в Изборскую крепость изменится 13 и 14 июня, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.
Во время проведения фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг», 13 и 14 июня, главная касса у Никольских ворот Изборской крепости будет работать на вход, а две другие кассы – только на выход.
13 июня в крепости будут проходить мероприятия для участников фестиваля, 14 июня – для зрителей.
14 июня – в самый зрелищный день фестиваля – площадка «Исаборга» в Изборской крепости будет открыта для посещения с 11:00 до 20:00.
С 10 июня автобусы маршрутов №2, 5, 8, 8А и 19 будут следовать по улице Максима Горького в Пскове
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