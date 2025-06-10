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Спорт

Почти 9 млн рублей готовы потратить власти Великих Лук на ремонт входной группы стадиона

В Великих Луках планируется капитально отремонтировать входную группу стадиона «Экспресс», расположенного на улице Малышева, 11а. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.

Фото: Luki News

Максимальная цена контракта составляет 8 миллионов 859 тысяч 495 рублей. Заказчик работ – администрация города.

Проектом предусматривается переустройство входной группы «согласно современным стандартам безопасности зрелищных объектов», говорится в техническом задании. Капитальному ремонту подлежат входная арка и помещение кассы. А старые кирпичные конструкции, кровля над помещением кассы, металлические ограждения и секция бетонного ограждения будут демонтированы.

Скриншот из технической документации

Также на расстоянии более 20 метров от входной группы появится некапитальное строение камеры хранения с отдельным входом.

Кроме того, внутри самой арки организуют семь зон досмотра с металлодетекторами и турникетами для контроля прохода.

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