Почти 9 млн рублей готовы потратить власти Великих Лук на ремонт входной группы стадиона
В Великих Луках планируется капитально отремонтировать входную группу стадиона «Экспресс», расположенного на улице Малышева, 11а. Аукцион объявлен на сайте госзакупок.
Максимальная цена контракта составляет 8 миллионов 859 тысяч 495 рублей. Заказчик работ – администрация города.
Проектом предусматривается переустройство входной группы «согласно современным стандартам безопасности зрелищных объектов», говорится в техническом задании. Капитальному ремонту подлежат входная арка и помещение кассы. А старые кирпичные конструкции, кровля над помещением кассы, металлические ограждения и секция бетонного ограждения будут демонтированы.
Также на расстоянии более 20 метров от входной группы появится некапитальное строение камеры хранения с отдельным входом.
Кроме того, внутри самой арки организуют семь зон досмотра с металлодетекторами и турникетами для контроля прохода.
Почти 9 млн рублей готовы потратить власти Великих Лук на ремонт входной группы стадиона
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