В Псковской области 6595 выпускников 9-х классов приняли участие в ОГЭ по русскому языку

13:37, 10 июня 2025, ПАИ

6595 выпускников 9-х классов Псковской области приняли участие в обязательном экзамене по русскому языку 9 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

На экзамене было задействовано 47 пунктов проведения экзаменов в общеобразовательных учреждениях.

В целях контроля за соблюдением порядка проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов организовано онлайн-видеонаблюдение. Наблюдение за экзаменами осуществляют сотрудники комитета по образованию Псковской области и наблюдатели регионального ситуационного центра.

Впервые в Псковской области на ОГЭ применяется технология печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе пунктов проведения экзаменов, что повышает объективность проведения экзаменов.

За процедурой проведения экзаменов осуществляют наблюдение в качестве общественных наблюдателей и представители родительской общественности.

Экзамен прошел в штатном режиме.

Официальный день объявления результатов по русскому языку – не позднее 24 июня.