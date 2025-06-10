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Общество

В Псковской области 6595 выпускников 9-х классов приняли участие в ОГЭ по русскому языку

6595 выпускников 9-х классов Псковской области приняли участие в обязательном экзамене по русскому языку 9 июня, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Фото: ПАИ

На экзамене было задействовано 47 пунктов проведения экзаменов в общеобразовательных учреждениях.

В целях контроля за соблюдением порядка проведения экзаменов в пунктах проведения экзаменов организовано онлайн-видеонаблюдение. Наблюдение за экзаменами осуществляют сотрудники комитета по образованию Псковской области и наблюдатели регионального ситуационного центра.

Впервые в Псковской области на ОГЭ применяется технология печати экзаменационных материалов в аудиториях и сканирования в штабе пунктов проведения экзаменов, что повышает объективность проведения экзаменов.

За процедурой проведения экзаменов осуществляют наблюдение в качестве общественных наблюдателей и представители родительской общественности.

Экзамен прошел в штатном режиме.

Официальный день объявления результатов по русскому языку – не позднее 24 июня.

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В Псковской области 6595 выпускников 9-х классов приняли участие в ОГЭ по русскому языку

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