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Происшествия

Похитителя спиртного задержали росгвардейцы в Пскове

Подозреваемого в краже из магазина задержали росгвардейцы в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

9 июня около 14:00 росгвардейцы получили сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте сработала тревожная кнопка. Прибыв на место происшествия, они задержали 28-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртное.

По факту хищения проводится проверка, уточнили в пресс-службе.

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