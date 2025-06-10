Пскович Ярослав Михайлов покинул футбольный клуб «Оренбург»
У уроженца Псковской области Ярослава Михайлова завершился срок аренды в футбольном клубе «Оренбург», сообщили ПАИ в пресс-службе команды.
Михайлов провёл в «Оренбурге» два сезона, проведя на поле 52 игры.
Сейчас футболист вернётся в расположение петербургского «Зенита», с которым начнёт подготовку к новому сезону.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Почти 9 млн рублей готовы потратить власти Великих Лук на ремонт входной группы стадиона