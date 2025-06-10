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Спорт

Пскович Ярослав Михайлов покинул футбольный клуб «Оренбург»

У уроженца Псковской области Ярослава Михайлова завершился срок аренды в футбольном клубе «Оренбург», сообщили ПАИ в пресс-службе команды.

Ярослав Михайлов слева. Фото: пресс-служба «Оренбурга»

Михайлов провёл в «Оренбурге» два сезона, проведя на поле 52 игры.

Сейчас футболист вернётся в расположение петербургского «Зенита», с которым начнёт подготовку к новому сезону.

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