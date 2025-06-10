Центр общения старшего поколения открылся в Красногородске

14:21, 10 июня 2025, ПАИ

10 июня на базе клиентской службы отделения Соцфонда РФ в Красногородском муниципальном округе открылся Центр общения старшего поколения, сообщает газета «Заря».

Социальный фонд открывает такие центры по всей России. Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Семья». На открытии побывала глава округа Валентина Понизовская, заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев, начальник управления организации клиентских служб Андрей Захаров, руководитель группы по взаимодействию со СМИ и связям с общественностью Елена Артемьева, представители Совета ветеранов, Союза пенсионеров, Красногородской центральной библиотеки, общественники.

Право перерезать красную ленточку предоставили главе округа и заместителю управляющего Отделением СФР по Псковской области. Слова благодарности от лица пожилых людей высказала председатель Красногородского совета ветеранов Галина Николаева.

«Сегодня произошло значимое событие. И мы надеемся, что вам здесь будет всегда интересно. В нашем Центре общения есть мини-библиотека, которая будет пополняться, персональный компьютер. План мероприятий в Центре будет дополняться с учётом ваших пожеланий. Здесь будут проводиться уроки финансовой грамотности, консультации со специалистами по правовым и социальным вопросам, тренинги, мастер-классы, выставки и много других интересных мероприятий», - рассказала руководитель клиентской службы Елена Ефимова.