Как в Псковской области отпразднуют День молодёжи, рассказывают в медиацентре ПАИ

14:33, 10 июня 2025, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая проведению Дня молодёжи в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июня.

Как в Псковской области отпразднуют День молодёжи, какие площадки будут работать в Пскове и муниципалитетах?

На эти и другие вопросы отвечают врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, заместитель председателя – начальника отдела по делам молодёжи комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Екатерина Долгина, врио директора Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева и директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова.