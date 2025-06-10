Россия отменила повышенные ввозные пошлины на лечебное питание
Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, предпринимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.
Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.
«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», - отметили в правительстве.