Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россия отменила повышенные ввозные пошлины на лечебное питание

Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, предпринимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.

«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», - отметили в правительстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 июня 2025

Чествование медицинских работников состоялось в преддверии профессионального праздника
10 июня 2025

Грозы, дожди и порывистый ветер снова обрушатся на Псковскую область
10 июня 2025

Какие вызовы стоят перед избирательной системой России, рассказал Игорь Сопов
10 июня 2025

Газопровод построили в псковской деревне Подбережье
10 июня 2025

Как не допустить отравления угарным газом, напомнили псковичам
10 июня 2025

Как в Псковской области отпразднуют День молодёжи, рассказывают в медиацентре ПАИ
10 июня 2025

Сколько времени дети могут проводить за компьютером: рекомендации врачей
10 июня 2025

В Псковской области 6595 выпускников 9-х классов приняли участие в ОГЭ по русскому языку

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...