Россия отменила повышенные ввозные пошлины на лечебное питание

14:36, 10 июня 2025, ПАИ

Правительство приняло решение отменить повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на продукцию лечебного, диетического и специализированного питания, страной происхождения которой являются государства и территории, предпринимающие меры, нарушающие экономические интересы России. Об этом сообщается в телеграм-канале кабмина.

Такая продукция необходима недоношенным и маловесным новорожденным, а также детям и взрослым с различными заболеваниями, в том числе с нарушениями метаболизма, диабетом, муковисцидозом и онкологией.

«Решение направлено на обеспечение многообразия и повышения доступности социально значимых продуктов на российском рынке», - отметили в правительстве.