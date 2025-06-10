Великолукский боксёр Шехов стал четвёртым в рейтинге WBO

14:39, 10 июня 2025, ПАИ

Великолукский боксёр Мухаммад Шехов поднялся в рейтингах WBA и WBO, сообщается в официальном сообществе спортсмена в соцсети «ВКонтакте».

После своей последней победы над венесуэльским боксёром Орландо Моралесом Шехов поднялся с пятого на четвёртое место в рейтинге WBO и с 13-го на девятое – в рейтинге WBA во втором легчайшем весе.

На счету великолучанина 16 побед в профессионалах, а также одна ничья и ни одного поражения.

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