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Спорт

Пскович выиграл две медали на фестивале интеллектуальных игр в Краснодарском крае

Пскович Игорь Наумов выиграл две медали на фестивале интеллектуальных игр «Таврелия», который прошёл в пансионате «Шепси» в Краснодарском крае с 1 по 8 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

  • Пскович выиграл две медали на фестивале интеллектуальных игр в Краснодарском крае
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Пскович выиграл две медали на фестивале интеллектуальных игр в Краснодарском крае
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Пскович выиграл две медали на фестивале интеллектуальных игр в Краснодарском крае
    Фото: Федерация таврелей Псковской области
  • Пскович выиграл две медали на фестивале интеллектуальных игр в Краснодарском крае
    Фото: Федерация таврелей Псковской области

В рамках фестиваля состоялись отборочные соревнования к чемпионатам России среди мужчин и женщин по таврелям, Кубок России по таврелям, всероссийский блиц-турнир, а также соревнования по шахматам, настольному теннису, футболу и мастер-классы по таврелям и шахматам.

Наумов занял третье место на Кубке России среди юниоров в младшей возрастной группе, а также выиграл всероссийский блиц-турнир по таврелям. Кроме того, великолучанка Эльза Иванова заняла четвёртое место на Кубке России в средней возрастной группе среди девушек.

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