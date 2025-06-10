Названы основные площадки празднования Дня молодёжи в Пскове

16:03, 10 июня 2025, ПАИ

День молодёжи пройдёт в Псковской области 28 июня. Основные мероприятия состоятся в Пскове, насыщенная событиями программа будет реализована, в том числе во всех муниципальных образованиях региона. Об этом сообщил врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июня.

2025 год объявлен Годом защитника Отечества, а также отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому празднование Дня молодёжи будет посвящено важным историческим и патриотическим темам.

Основные мероприятия пройдут в Доме молодёжи, в скейт-парке на улице Поземского и креативном пространстве «Лофт». Особым событием станет открытие арт-резиденции «Таврида», которая станет новой творческой площадкой для молодёжи, отметил Дмитрий Яковлев.

В Доме молодёжи запланированы встречи с героями – участниками специальной военной операции.

Организаторы подчёркивают, что основная цель праздника – не просто развлечение, а воспитание молодого поколения в духе патриотизма и ответственности.