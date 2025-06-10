Первую арт-резиденцию проекта «Таврида» откроют в Псковской области

17:05, 10 июня 2025, ПАИ

Первую арт-резиденцию проекта «Таврида» откроют в креативном пространстве «Лофт» в Пскове в День молодёжи 28 июня. Об этом сообщила директор креативного пространства «Лофт» Юлия Иванова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 10 июня.

Проект «Таврида» направлен на развитие творческой молодёжи России. Проект начал развивать федеральную сеть «Тавриды», чтобы каждый регион страны получил возможность создавать свои локальные кластеры и объединять творческую молодёжь на местах.

Как отмечают организаторы, открытие арт-резиденции станет важным событием для Псковской области: здесь будут проводиться презентации, образовательные мероприятия и консультации для молодых талантов.