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Псковская легкоатлетка поборется за победу на соревнованиях «День прыжков» в Москве

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова поборется за победу на соревнованиях «День прыжков», которые стартуют в Москве на улице Никольской сегодня, 10 июня. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

Наталья Спиридонова. Фото: Всероссийская федерация лёгкой атлетики

В соревнованиях примут участие российские спортсменки Мария Кочанова, Кристина Королёва, Наталья Спиридонова, Полина Парфененко и Надежда Андрюхина, а также белорусская легкоатлетка Елизавета Валуева.

Состязания начнутся в 18:20.

На первом старте летнего легкоатлетического сезона, командном чемпионате России Спиридонова заняла четвёртое место, показав результат 1,89 метра.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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