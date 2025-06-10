Псковская легкоатлетка поборется за победу на соревнованиях «День прыжков» в Москве

16:30, 10 июня 2025, ПАИ

Псковская прыгунья в высоту Наталья Спиридонова поборется за победу на соревнованиях «День прыжков», которые стартуют в Москве на улице Никольской сегодня, 10 июня. Об этом сообщает Всероссийская федерация лёгкой атлетики.

В соревнованиях примут участие российские спортсменки Мария Кочанова, Кристина Королёва, Наталья Спиридонова, Полина Парфененко и Надежда Андрюхина, а также белорусская легкоатлетка Елизавета Валуева.

Состязания начнутся в 18:20.

На первом старте летнего легкоатлетического сезона, командном чемпионате России Спиридонова заняла четвёртое место, показав результат 1,89 метра.

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