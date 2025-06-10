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Митрополит Матфей освятил колокола храма Вознесения Господня в деревне Бельское Устье

Митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил чин освящения колоколов храма Вознесения Господня деревни Бельское Устье Порховского района, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Здесь и далее фото Матвея Елисеева

Песнопения чина освящения исполнили Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились: епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий, епископ Карасукский и Ордынский Филипп, древлехранитель Псковской епархии монах Антоний (Воеводин), председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Новгородской и Псковской областях Ольга Родионова, проректор по молодежной политике и коммуникативным технологиям Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Максим Пашоликов, руководитель представительства Российской ассоциации реставраторов по Псковской области Игорь Лагунин, всопитанники и педагоги Больско-Устьенского дома-интерната, местные жители, меценаты и паломники.

По окончании чина освящения митрополит Матфей обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

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