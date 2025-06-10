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Спорт

Первый спортивный полёт Международной встречи воздухоплавателей ожидается сегодня вечером

Первый спортивный полёт Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках ожидается сегодня, 10 июня, вечером, сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание / Великие Луки».

Фото: ПАИ

Главный метеоролог соревнований Наталья Безрукова сообщила, что циклон, ранее препятствовавший проведению мероприятий, сместился на север, и осадки в ближайшее время не ожидаются. Однако сильный ветер сохраняется, что может затруднить полёты. По прогнозам, к вечеру ветер утихнет, создав благоприятные условия для запуска воздушных шаров.

Главный судья чемпионата Евгений Чубаров выразил уверенность в возможности проведения первого спортивного полета в рамках 30-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту.

Ранее из-за погодных условий уже были отменены два спортивных полёта.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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