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Спорт

Российских лучников допустят до командных соревнований на юношеском чемпионате мира в Канаде

Российские спортсмены смогут участвовать в командных соревнованиях на юношеском чемпионате мира по стрельбе из лука в Канаде, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханова.

Фото предоставил Илья Силаев

По его словам, российским спортсменам разрешили участвовать в командных и смешанных соревнованиях на первенстве мира, которое пройдёт в августе в Канаде, что также должно обеспечить доступ к Кубку Европы.

Манханов уточнил, что World Archery сохраняет запрет на участие россиян во взрослых командных соревнованиях. Этот вопрос может быть решён только после сентябрьского конгресса федерации.

Юношеский чемпионат мира, в котором участвуют спортсмены не старше 21 года, пройдёт в Канаде с 17 по 24 августа.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях World Archery в нейтральном статусе. Ранее великолучанин Илья Силаев выступил на этапе Кубка мира в Анталье, а великолучанка Милана Мурзина стала призёром молодёжного Кубка Европы.

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