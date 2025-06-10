Российских лучников допустят до командных соревнований на юношеском чемпионате мира в Канаде

17:49, 10 июня 2025, ПАИ

Российские спортсмены смогут участвовать в командных соревнованиях на юношеском чемпионате мира по стрельбе из лука в Канаде, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Российской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханова.

По его словам, российским спортсменам разрешили участвовать в командных и смешанных соревнованиях на первенстве мира, которое пройдёт в августе в Канаде, что также должно обеспечить доступ к Кубку Европы.

Манханов уточнил, что World Archery сохраняет запрет на участие россиян во взрослых командных соревнованиях. Этот вопрос может быть решён только после сентябрьского конгресса федерации.

Юношеский чемпионат мира, в котором участвуют спортсмены не старше 21 года, пройдёт в Канаде с 17 по 24 августа.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях World Archery в нейтральном статусе. Ранее великолучанин Илья Силаев выступил на этапе Кубка мира в Анталье, а великолучанка Милана Мурзина стала призёром молодёжного Кубка Европы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».