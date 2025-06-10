​Более двух тысяч человек станут участниками ультрамарафона Crazy Owl 50 в Псковской области

18:18, 10 июня 2025, ПАИ

В ночь с 13 на 14 июня в Псковской области дадут старт седьмому ночному ультрамарафону по пересечённой местности Crazy Owl 50 «Изборск – Железный город», который приурочен ко Дню России, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На старт Crazy Owl 50 зарегистрировано две тысячи атлетов из 55 регионов страны, в том числе из Луганской Народной Республики. Среди участников – российские трейлраннеры: Антонина Юшина, Константин Иванов, Антон Нестеренко, Елена Гагарина, Дмитрий Шунин, Юлия Тимофеева и другие. Всего в списке спортсменов более 30 фамилий именитых бегунов по пересечённой местности.

Каждый год эта гонка проходит в новом месте. Её локации не повторяются, что позволяет участникам исследовать регионы страны и их красоты, ведь дистанции прокладываются по природным массивам, через водные преграды и наиболее живописные места района. Гонка уже проходила в Ярославской, Калужской, Ивановской, Тверской и Воронежской областях, а в этом году пройдёт вблизи Изборской крепости.

Две основные дистанции гонки – 20К и 50К – называются по ориентировочной продолжительности трассы, но кроме основных дистанций также есть детские и подростковые дистанции «Совёнок 1К» и «Аист 2К», а также разминочная дистанция для взрослых атлетов длиною три километра «Мальская долина 3К». Обе основные дистанции стартуют ровно в полночь 13 июня.