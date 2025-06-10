Псковский областной суд вынес приговор по делу о разглашении гостайны
Псковский областной суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело по делу о разглашении государственной тайны (часть 1 статья 283 УК РФ), сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
Дело слушалось в закрытом режиме.
С учётом данных о личности и степени тяжести содеянного суд назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с лишением права занимать определённые должности сроком на два года.
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