Новые подходы в информационной работе профсоюзов обсуждают в Уфе

19:51, 10 июня 2025, ПАИ

Всероссийский семинар-совещание для специалистов по информационной работе членских организаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) проходит в Доме профсоюзов в Уфе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На мероприятии собралось более 70 профсоюзных PR-специалистов и экспертов по информационной работе. От Псковского облсовпрофа участвует заведующая отделом управления делами Елена Касаткина.

Семинар открыли главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность», заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков, исполняющий обязанности председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан Тагир Гайткулов и секретарь ФНПР по вопросам развития профсоюзного движения, руководитель департамента аппарата ФНПР по связям с общественностью, молодёжной политике и развитию профсоюзного движения Александра Шубина.

В рамках мероприятия участники обсудили ключевые тренды в коммуникациях, цифровую трансформацию профсоюзной деятельности, мотивацию профсоюзного членства, а также состояние и перспективы печатных профсоюзных СМИ.

Семинар продлится до 12 июня.

«Информационная работа является одним из ключевых аспектов в профсоюзной деятельности, и участие в этом семинаре даёт уникальную возможность расширить свои навыки в этой области. Уверен, что полученные знания и новые подходы помогут нам повысить эффективность информационной работы в Псковском облсовпрофе и профсоюзных организациях в целом!» – подчеркнул руководитель Псковского регионального профобъединения Игорь Иванов.