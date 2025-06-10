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Общество

Сплошные проверки автобусов провели в Пскове

В рамках профилактического мероприятия «Автобус» в Пскове провели сплошные проверки автобусов, направленные на повышение уровня безопасности пассажирских перевозок, сообщили ПАИ в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову.

Фото: Госавтоинспекция города Пскова

В ходе мероприятия особое внимание уделялось пресечению грубых нарушений правил дорожного движения, проверке легальности перевозок, соблюдению режимов труда и отдыха, требований безопасности при перевозке пассажиров, правил перевозки организованных групп детей.

За пять месяцев 2025 года Госавтоинспекцией УМВД России по городу Пскову совместно с сотрудниками МУГАДН ПО проведено семь совместных мероприятий по контролю за обеспечением безопасности при перевозках пассажиров и грузов автомобильным транспортом.

Такое внимание к водителям автобусов понятно, ведь именно им доверены жизни многих людей.

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