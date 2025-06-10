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Общество

Госдума приняла в первом чтении законопроект о качестве подготовки в автошколах

В Государственной Думе прошло пленарное заседание, на котором в первом чтении был одобрен законопроект, предложенный правительством. Этот документ касается оценки качества работы автошкол, пишут «Известия».

Законопроект был опубликован в базе данных Государственной Думы. Он вносит изменения в закон «О безопасности дорожного движения». Согласно ему, Министерство внутренних дел разработает для автошкол систему показателей, критериев и периодичности оценки их работы.

Эти данные будут доступны на специальном ресурсе, который будет регулярно обновляться. Граждане смогут получить больше информации об автошколах и оставить свои отзывы о пройденном обучении.

В конце февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что при составлении рейтинга будут учитываться результаты экзаменов, которые сдают ученики автошкол, а также информация об авариях, в которые они попадали.

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