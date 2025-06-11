Не надо паники! Посвящённый безопасности детей семейный фестиваль прошёл в Пскове

12:33, 11 июня 2025, ПАИ

Две тысячи маленьких псковичей и их родителей стали участниками фестиваля «Безопасный город», который прошёл на стадионе «Машиностроитель» в самый первый день лета.

Дети узнали от профессионалов, как себя вести, если подойдёт незнакомец, как действовать при пожаре. Они изучали правила дорожного движения на почти настоящих перекрёстках, узнавали, как найти дорогу в лесу и что делать, чтобы не затеряться в толпе. Помимо этого, они постигали базовые навыки экологического поведения и участвовали в сортировке бытовых отходов. Здесь же работали не только образовательные, но и игровые площадки – с современными и старинными настольными играми.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



























































«Я не знаю этого человека!»

Фестиваль проходил в форме интерактивного квеста, во время которого дети и их родители могли сразу же проверить, насколько хорошо усвоены полученные знания.

С ребятами работали, проводя мастер-классы, сотрудники МЧС, полиции, ГИБДД, Красного Креста, центра помощи детям, школы безопасности «Стоп угроза», поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров





























































Необыкновенно весело и громко было на станции, которую организовала школа безопасности «Стоп угроза». Ребята тренировались, как вести себя при разговоре с незнакомыми людьми, что делать, если кто-то пытается увести или затащить тебя в машину, как обезопасить себя в подъезде. Они во весь голос кричали: «Я вас не знаю, с вами разговаривать не буду! Помогите, я не знаю этого человека! Пожар!»

«К сожалению, дети часто слишком доверчивы к незнакомым людям, – пояснили организаторы станции. – Они могут начать рассказывать о себе и даже уходить с незнакомцами. Именно поэтому мы тренируем чёткий алгоритм действий в подобных ситуациях. Важно научить ребёнка не стесняться громко звать на помощь, падать на землю, барахтаться, пачкать одежду».



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров























На трассе для самокатов

Немалая опасность подстерегает детей на дорогах, поэтому Псковское региональное отделение Всероссийского общества автомобилистов вместе с УМВД России по Псковской области и управлением Госавтоинспекции, с представителями центра образования «Наставник», а также экстренных служб, с волонтёрами и общественными организациями создали для гостей насыщенную и полезную площадку, где каждый мог не только узнать важное, но и попробовать себя в роли участника дорожного движения.



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



























Гвоздём программы стала трасса для самокатов. Ребята с удовольствием осваивали правила дорожного движения в действии: объезжали препятствия, изучали дорожные знаки, тренировались двигаться на условных перекрёстках. И всё это проходило в лёгкой игровой форме.

«Участие в таких мероприятиях – важная часть нашей общественной миссии. Мы не просто обучаем будущих водителей, но и растим культуру безопасного поведения на дороге с самого детства», – подчеркнули организаторы станции.

А с каким удовольствием они рассматривали технику МЧС, патрульные машины ГИБДД, скорой помощи, учебные машины для автомобилистов и «загадочный» автомобиль инкассации банка! Когда пожарные били по цели из брансбойта и потом поливали детей – радости не было предела.

Для родителей работал клуб молодых семей, где пап и мам ознакомили с возможностями семейных проектов.

На сортировке крышечек

Экология – это же тоже о безопасности! «Экобаза Псков» представила площадку, где детям и взрослым рассказывали об экологическом благополучии и правильном обращении с отходами. А ещё они с детьми сортировали крышечки. Это оказалось очень любопытным для многих ребят. К тому же сортировка крышек – это не просто работа. Это отличная развивающая игра для детей!



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров



Фото: Фёдор Егоров









И это ещё не всё: региональное отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей на своей станции приготовило игру в дженгу гидравлическим инструментом и провело эстафету по тушению отрытого очага возгорания. Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим провёл интерактивную игру по правилам безопасности на воде, при пожаре и спасении «потерявшегося друга». Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в игровой форме рассказали ребятам обо всех опасностях на железнодорожном транспорте. Российский Красный Крест пояснил, как снимать стресс и выходить из напряжённой ситуации.

Не скучали без внимания и малыши: одновременно на стадионе проходил забег «Мы – чемпионы», в котором приняли участие дети от трёх до семи лет.

Надо заметить, что фестиваль был организован очень чётко и понятно, ведь ребят поддерживала и сопровождала их по станциям квеста команда педагогов из школы интеллекта StarBoom.

«Именно в этот день хочется напоминать и детям, и родителям: безопасность – это важно. Главное, говорить без запугивания, без нравоучений, чтобы они лучше воспринимали эту информацию. От родителей уже идут отклики с благодарностью, что мы научили и их. Мы же в свою очередь надеемся, что они никогда не окажутся в подобной ситуации», – прокомментировала руководитель проекта «Без паники», организатор фестиваля «Безопасный город» Мария Андреева.

Добавим, проект «Без паники!» реализовывает АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор», победитель грантового конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области в 2024–2025 годах.