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Общество

Легендарный TIR-club закрывается в Пскове

TIR-club закроют в Пскове. Прощальный концерт пройдёт 27 июня, сообщается в телеграм-канале ночного клуба.

Авторы поста предложили улыбнуться в благодарность создателям клуба: он просуществовал 20 лет.

Перед гостями прощального концерта 27 июня выступят «Слёзы счастья», «Капитан Смоллетт», Gofra Maslow, Delight Effect, DJ Костя Big.

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