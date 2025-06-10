Легендарный TIR-club закрывается в Пскове
TIR-club закроют в Пскове. Прощальный концерт пройдёт 27 июня, сообщается в телеграм-канале ночного клуба.
Авторы поста предложили улыбнуться в благодарность создателям клуба: он просуществовал 20 лет.
Перед гостями прощального концерта 27 июня выступят «Слёзы счастья», «Капитан Смоллетт», Gofra Maslow, Delight Effect, DJ Костя Big.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 июня 2025
Мемориальную доску в память о потомственном мельнике Сергее Ешине из Пскова открыли в Курской области