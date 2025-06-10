Входивший в состав сборной Псковской области боксёр погиб на СВО

22:41, 10 июня 2025, ПАИ

Спортсмен, входивший в сборную Псковской области по боксу, погиб при исполнении воинского долга на СВО, сообщили в группе Псковской областной федерации бокса в соцсети «ВКонтакте».

«Псковская областная федерация бокса с глубокой скорбью сообщает, что при выполнении специальной военной операции, защищая свою Родину, своих родных и близких, боевых товарищей, погиб Владислав Лазарев», – говорится в сообщении.

Владислав Лазарев являлся кандидатом в мастера спорта по боксу, входил в состав сборной Псковской области, был призёром первенства СЗФО по боксу.

Прощание с Владиславом состоится в храме Александра Невского 11 июня в 12:00.