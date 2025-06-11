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Общество

Кормить скотину сочнями и баранками советует сегодня народный календарь

Память преподобной девы Феодосии Константинопольской отмечают православные верующие сегодня, 11 июня. В народном календаре это день Феодосьи Колосятницы, сообщает calend.ru.

На Феодосью начинает колоситься рожь, а в лесах появляются первые боровики, которые в старину называли колосовиками.

С этого дня начинали кормить скотину печеными сочнями и хлебными баранками – чтобы она больше плодилась, а приплод был сильным и здоровым.

Считалось, что в этот день нельзя ссориться с родными, ругаться, рубить деревья и рвать цветы, купаться в открытых водоёмах, а также заниматься тяжёлым трудом.

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