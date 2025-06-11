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Общество

1,3 тонны пищевых добавок не пропустили через госграницу в Псковской области

1,3 тонны концентрата сывороточного белка и казеината натрия, используемых при производстве кормов и различных пищевых продуктов, не пропустили через российско-латвийскую границу в МАПП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Партии товара, произведённого в Германии, следовали из Польши в Узбекистан. Сотрудник Россельхознадзора выявил нарушение в связи с приостановкой с 20 января 2025 года сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзит таких товаров по российской территории в третьи страны.

Транзит 1,3 тонны продукции животного происхождения по таможенной территории Евразийского экономического союза запретили, оформили акт о возврате груза, уточнили в пресс-службе.

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