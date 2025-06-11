Определены состав участников и регламент чемпионата Псковской области по футболу

10:21, 11 июня 2025, ПАИ

Определены состав участников и регламент чемпионата Псковской области по футболу, который стартует 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

В соревнованиях примут участие 17 команд из Великих Лук, Пскова, Невеля, Опочки, Новосокольников, Новоржева, Локни, Дно, Порхова, Пушкинских Гор, Острова, Гдова, Дедовичей и Псковского района. Все коллективы разделили на зоны «Юг», «Центр» и «Псков».

По результатам группового этапа, который пройдёт в два круга, победители своих зон напрямую попадут в «Финал четырёх», а команды, занявшие вторые места, разыграют последнюю путёвку в итоговый турнир.

Действующим чемпионом Псковской области является клуб «Псков».

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