Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Определены состав участников и регламент чемпионата Псковской области по футболу

Определены состав участников и регламент чемпионата Псковской области по футболу, который стартует 28 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

Фото: Федерация футбола Псковской области

В соревнованиях примут участие 17 команд из Великих Лук, Пскова, Невеля, Опочки, Новосокольников, Новоржева, Локни, Дно, Порхова, Пушкинских Гор, Острова, Гдова, Дедовичей и Псковского района. Все коллективы разделили на зоны «Юг», «Центр» и «Псков».

По результатам группового этапа, который пройдёт в два круга, победители своих зон напрямую попадут в «Финал четырёх», а команды, занявшие вторые места, разыграют последнюю путёвку в итоговый турнир.

Действующим чемпионом Псковской области является клуб «Псков».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2025

Несколько улиц закроют в Пскове для проведения велогонки
11 июня 2025

130 яхтсменов примут участие в «Псковской парусной регате»
11 июня 2025

Второй спортивный полёт состоялся на Международной встрече воздухоплавателей
11 июня 2025

Определены состав участников и регламент чемпионата Псковской области по футболу
11 июня 2025

Псковская легкоатлетка Спиридонова стала призёром соревнований в Москве
11 июня 2025

День игры отмечают в мире 11 июня
10 июня 2025

Российских лучников допустят до командных соревнований на юношеском чемпионате мира в Канаде
10 июня 2025

Первый спортивный полёт Международной встречи воздухоплавателей ожидается сегодня вечером

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...